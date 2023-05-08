Зоря – Металіст 1925 – 3:0 – відео голів та огляд матчу
22:18 - Читать на русском
Зоря розгромила Металіст 1925 у 25 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Зоря мала багато моментів, але до перерви забила лише одного разу. Шахов завершив атаку другим темпом після удару Герреро і сейву Сидоренка. Луганців могли покарати за погану реалізацію, якби поперечка не прийняла на себе постріл Островського.
Зоря розгромила Металіст 1925, знову відірвавшись від Динамо – луганці залишаються у битві за ЛЧ
Підопічні ван Леувена зняли усі питання на старті другої половини. Русин перехопив слабку передачу захисника Металіста 1925 і сам завершив момент, а Герреро "прошив" Сидоренка. 3:0 – п'ята поспіль перемога Зорі, яка йде на третій сходинці.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter