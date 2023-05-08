Зоря мала багато моментів, але до перерви забила лише одного разу. Шахов завершив атаку другим темпом після удару Герреро і сейву Сидоренка. Луганців могли покарати за погану реалізацію, якби поперечка не прийняла на себе постріл Островського.

Зоря розгромила Металіст 1925, знову відірвавшись від Динамо – луганці залишаються у битві за ЛЧ

Підопічні ван Леувена зняли усі питання на старті другої половини. Русин перехопив слабку передачу захисника Металіста 1925 і сам завершив момент, а Герреро "прошив" Сидоренка. 3:0 – п'ята поспіль перемога Зорі, яка йде на третій сходинці.