Зоря – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

"Футбол 24" представляє анонс матчу 1 туру української Прем'єр-ліги.

Зоря – Маріуполь

14.00. Запоріжжя, Славутич-Арена

Головний арбітр: Микола Балакін

Телетрансляція на каналі 2+2

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

У минулому сезоні Зоря програла третє місце Ворсклі, але випередила Маріуполь у боротьбі за краще єврокубкове місце. Дивіденди очевидні: луганці мають змогу поступово входити в сезон, а приазовська команда відразу отримала шалений графік. Вже у четвер маріупольці стартують у кваліфікації Ліги Європи проти шведського Юргордена.

Статистика протистояння – 23 матчі: 9 перемог Зорі, 8 нічиїх, 6 вікторій Маріуполя

Олександр Бабич запевняє, що комплектація його команди ще не завершена – підсилення потребує атакувальна лінія, де Маріуполь втратив Болбата, Тотовицького і Діденка. Натомість Шахтар підсилив дружній клуб орендою кількох молодих гравців. Також повернувся в Маріуполь найкращий бомбардир першої частині сезону-2017/18 Фомін. Загалом тренерському штабу доведеться виконати чималий обсяг роботи, щоб вивести команду на рівень весни.

"Родзинки"

– Олександр Бабич з Маріуполя проведе 100-й матч як головний тренер команд Прем’єр-ліги.

– Маріуполь може здобути 50-ту гостьову перемогу у Прем’єр-лізі.

У Зорі все простіше. "Чорно-білі" пристойно збагатилися на трансферному ринку, але дірок у складі уникли. На місце Луніна прийшов Махарадзе, захист підсилив Вернидуб-молодший, у нападі повторити долю Бонавентуре та Юрі спробує Рафаель. Зоря підписала низку виконавців, з якими працюватиме на перспективу, а загалом луганська команда, як запевнив Юрій Вернидуб, майже укомплектована.

Попередній матч

22.04.2018. 28-й тур чемпіонату України-2017/2018

Зоря – Маріуполь – 3:1

Голи: Юрі, 67, Гордієнко, 75, Громов, 90+2 – Мишньов, 30

Фаворитом зустрічі виступає Зоря – успіх Маріуполя вважатиметься несподіванкою. Очні поєдинки цих команд у попередньому сезоні УПЛ зазвичай дарували цікавий змістовний футбол, за винятком хіба що того матчу, де Олександр Бабич вирішив засушити гру. Більші шанси у Маріуполя з'являться, якщо вже на цей матч серйозне покарання отримають Фаупала та Сілас.

Орієнтовні склади

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко – Харатін, Сілас – Караваєв, Гордієнко, Громов – Фаупала.

Маріуполь: Худжамов – Кірюханцев, Яворський, Биков, Демірі – Ігнатенко, Мішньов – Полегенько, Чурко, Тищенко – Фомін.