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Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд контрольного матчу

13:50 - Читать на русском
Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд контрольного матчу
Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд контрольного матчу

Зоря мінімально обіграла Маріуполь в товариському матчі. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Товариські матчі
Зоря
2
2 : 1
1
Маріуполь
17:30 15:08:2020
завершено
 

Товариський матч

Зоря – Маріуполь – 2:1

Голи: Луньов, 11, Перовіч, 88, – Кулаков, 15

Луньов відкрив рахунок на 11 хвилині, впевнено реалізувавши вихід віч-на-віч після розкішного пасу з центра поля, але вже за 4 хвилини Кулаков вирівняв положення. А в другому таймі Перовіч вдало зіграв у штрафному майданчику та влучно пробив у кут воріт.

Зоря вирвала перемогу в Маріуполя в контрольному матчі

Нагадаємо, що новий сезон української першості розпочнеться вже наступного тижня матчем Олімпік – Динамо.

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Теги
Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Відеоновини Зоря - Маріуполь
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