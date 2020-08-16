Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд контрольного матчу

Товариський матч

Зоря – Маріуполь – 2:1

Голи: Луньов, 11, Перовіч, 88, – Кулаков, 15

Луньов відкрив рахунок на 11 хвилині, впевнено реалізувавши вихід віч-на-віч після розкішного пасу з центра поля, але вже за 4 хвилини Кулаков вирівняв положення. А в другому таймі Перовіч вдало зіграв у штрафному майданчику та влучно пробив у кут воріт.

Зоря вирвала перемогу в Маріуполя в контрольному матчі

Нагадаємо, що новий сезон української першості розпочнеться вже наступного тижня матчем Олімпік – Динамо.