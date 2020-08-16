Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд контрольного матчу

Німеччина — 15:00 189
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Ліверпуль узгодив контракт з Алькантарою – зірка Баварії вже попрощався з партнерами
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Де Брюйне – найкращий гравець АПЛ сезону 2019/20Англія — 12:39 1579
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Суркіс назвав пріоритети Динамо на трансферному ринку – президент киян не хоче повторити провальний проект ХацкевичаУкраїна — 11:28 9479
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Манчестер Сіті готовий придбати Мессі за будь-яку суму, – MirrorУкраїна — 10:47 6232
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Поворознюк: Де зараз Волинь? Боженька – не фраєр, він усіх розставить по місцяхПерша ліга — 10:33 3303