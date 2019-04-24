Зоря – Львів: анонс матчу УПЛ

Зоря приймає Львів у поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги. Анонс та прогноз на матч читайте на сайті "Футбол 24".

Зоря – Львів

24 квітня, 17:00, Запоріжжя, стадіон Славутич-Арена

Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Телетрансляція на телеканалі УНІАН, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Львів, який доволі несподівано потрапив у першу шістку, спробує перервати невдалу серію у виїзному поєдинку проти луганської Зорі. Після потрапляння у першу групу "леви" поступились у трьох матчах поспіль – Маріуполю та Олександрії в УПЛ, а також тій же Зорі у 1/4 фіналу Кубка України. Поразка від луганців у Кубку стала фатальною для головного тренера Юрія Бакалова, який після того матчу покинув клуб. На тренерський місток львів'ян сватали багатьох кандидатів, проте керівництво клубу доволі несподівано вирішило призначити Богдана Блавацького.

Статистика протистояння Зорі проти Львова:

Всього: 5 матчів, 1 перемога Зорі, 3 нічиї, 1 перемога Львова. Різниця м’ячів – 3:4

У Прем’єр-лізі: 4 матчі (+0, =3, -1, 2:4)

Свої проблеми є і у Зорі. Луганці в чемпіонаті програли 3 матчі поспіль (щоправда, їхніми суперниками були гранди – двічі Шахтар і одного разу Динамо), а також сенсаційно вилетіли від Інгульця у півфіналі Кубка України. Таким чином команда Юрія Вернидуба ризикує взагалі залишитись поза єврокубковою зоною та практично втратила шанси на "бронзу" – відставання від третього місця складає 12 пунктів.

До слова, після поразки від Інгульця знову спалахнули чутки про відставку Юрія Вернидуба – тренер начебто покине свою посаду в разі невиходу в єврокубки. Тому поєдинок проти Львова має для луганців вирішальне значення. Тим більше, Зорі за 11 днів потрібно буде зіграти з трьома командами, в іграх з якими необхідно брати максимум очок. Одна з них з Олександрією, а дві з прямими конкурентами за місця в Лізі Європи.

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Богдан Блавацький, для якого цей матч стане дебютним на посаді головного тренера Львова, не зможе розраховувати на дискваліфікованих Луїса Велозу та Владислава Приймака. Натомість хавбек Рафаель Сабіно повернувся до загальної групи після пошкодження. У Юрія Вернидуба втрат немає – всі виконавці перебувають у розпорядженні тренера та готуються до гри.

"Родзинки" матчу

– Керманич Зорі Юрій Вернидуб може відсвяткувати 300-й гол своїх підопічних у чемпіонатах (ще 2 м'ячі).

– У 2-му для себе клубі Прем'єр-ліги після майже 21-річної перерви в ролі головного тренера дебютує новий головний тренер Львова Богдан Блавацький.

– Безвиграшна в чемпіонаті серія Зорі триває 4 матчі: =1, -3.

– Львів на полях суперників не програє в УПЛ 4 гри поспіль: +3, =1.

– Олександр Насонов зі Львова може провести 100-й матч у Прем'єр-лізі.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Львів

Зоря: Луїс Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко – Сілас, Михайліченко – Лєднєв, Кабаєв, Караваєв – Будківський

Львів: Бандура – Насонов, Адамюк, Парамонов, Воронін – Борзенко, Сабіно – Педро, Феррейра, Алваро – Дуарте

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Зоря опинилась на краю прірви, серйозно ризикуючи вперше за останні роки не фінішувати у єврокубковій зоні. Зараз або ніколи – таким повинен бути девіз команди Юрія Вернидуба напередодні цього матчу. Очки потрібні обом командам, але "мужики" продемонструють більше бажання та волі до перемоги, а за майстерністю вони і так дещо переважають суперника. Ризикнемо спрогнозувати мінімальну перемогу Зорі.

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