Зоря у рамках 1-го туру УПЛ 2025/26 зіграє з ЛНЗ. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Зоря повернула Віктора Скрипника, якому треба реанімувати кар'єру. Дуже важкий сезон у Ворсклі (нехай і з виходом у єврокубки) та виліт у Першу лігу з Металістом 1925 сильно спаплюжили репутацію фахівця. Тренер закріпив реноме догматика, який не стане відмовлятись від "ромбу" навіть за відсутності потрібних виконавців – хоча в половині випадків ніякого "ромбу" не було.

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Свій новий захід у Зорю він розпочав без свого знаменитого ромба. Із плюсів на новому місці роботи – невелика кількість кадрових втрат. Із важливих виконавців колектив втратив тільки Антюха та Яцика, але при цьому вдалося зберегти Джордана (хоча всі очікували на трансфер), Мічіна, Будківського, Башіча та низку інших сильних футболістів з попереднього сезону.

Із новачків варто відзначити ветерана Пердуту й трьох орендованих динамівців – Саленка, Малиша й Кремчаніна. Центр оборони підсилили сербським новачком Яничем. Головним же активом повинен стати центрхав Руан Олівейра, вихований Корінтіансом. Юрченко поки що не перейшов, хоча важко повірити в існування команди Скрипника без Владлена.

Про луганців у міжсезонні говорили дуже мало. Ніби нічого особливого у їхньому таборі й не сталося. За великим рахунком, так і є – Зоря в кадровому плані не просіла, тож все залежить від Віктора Анатолійовича.

"Чорно-білим" доведеться стартувати проти ЛНЗ, у якого дуже великі амбіції. Згідно з даними Transfermarkt, ЛНЗ за літо витрати 2,35 млн євро, а у тренерському кріслі тепер сидить Віталій Пономарьов. З ним приїхали одразу чотири рухівці – Дідик, Рябов, Горін і Ледвій.

Крім того, клуб отримав суперголкіпера Паламарчука, забрав Кузика із Кривбаса й Кисіля з Чорноморця. Також до Черкас переїхав Марко Подоляк – вихованець Динамо, який останній сезон провів у Леганесі С. Зрештою, "насінневий завод" провів рекордний трансфер, придбавши вінгера Оба з португальської Візели за 700 тисяч євро.

Звісно ж, таке солідне підсилення не обійшлося без кадрових чисток. На вихід відправились Тілль, Бессала, Стасюк і Саліху – футболісти торішнього весняного ростеру. За ними поїхали Наумець, Кучеренко, Пеньков, Бойко, Бар і Наумець. При цьому в клубі залишились Ейнел, Беннет, Яшарі, Момо, Ассінор, Муравський, Авагімян, Пасіч, Драмбаєв та низка інших весняних лідерів.

Ростер у ЛНЗ надзвичайно потужний (особливо в атаці на флангах). Конкуренція у складі шалена, але це може принести й проблеми – особливо з урахуванням великої кількості іноземців. Навіть сформувати атмосферу єдиного колективу буде непросто, а про зіграність у перших турах годі й говорити. Але все одно черкасці інтригують.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попара, Вантух – Путря

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – ЛНЗ

Зоря: Сапутін – Пердута, Жордан, Башіч, Жунінью – Дришлюк – Білоцерковець, Олівейра, Мічін, Вакула – Будківський

ЛНЗ: Ледвій – Пасіч, Муравський, Дайко, Драмбаєв – Дідик – Кузик, Танковський, Яшарі, Проспер – Момо

Прогноз "Футбол 24" – результативна нічия

Важко робити будь-який прогноз на цю зустріч. Нові тренери, значна кількість новачків, неоднозначна гра в попередньому сезоні та на зборах не дозволяє визначити фаворита. ЛНЗ має певну перевагу в глибині складу, але більш зіграною здається Зоря.

Ризикнемо поставити на результативну нічию. Оборона обох колективів далека від ідеалу, а от в атаці вони дуже сильні.

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