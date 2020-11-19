Поле домашньої арени луганської Зорі накрили захисним покриттям в очікуванні поєдинку 5-го туру Ліги Європи проти англійського Лестера.

Персонал стадіону відреагував на метеозміни в Україні та захистив поле, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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На Славутич-Арені вжито всіх заходів щодо забезпечення максимальної готовності поля до гри з Лестером. Після проведення комплексу робіт, поле стадіону було накрите спеціальним покриттям Домен А, яке захистить його від опадів і холоду.

До слова, матч Зоря – Лестер відбудеться 3 грудня. До цього луганці зіграють поєдинок проти афінського АЕКа на виїзді.

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