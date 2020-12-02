"Двобій із Зорею – це гра, в якій ми хочемо виграти. Наша мета – бути дійсно конкурентоспроможними.

Скрипник повідомив про чотири втрати Зорі перед матчем проти Лестера

Для нас це можливість протестувати деяких гравців, які повертаються після травми, і також молодих гравців. Ми дали відпочинок кільком нашим ветеранам, які віддали багато сил за нас і свої збірні. Вони зможуть краще підготуватись до вихідних.

Вілфреда Ндіді буде чудово побачити знову. Чаглар Сьоюнджю також буде грати, як і Рікарду Перейра. Тімоті Кастань все ще відсутній, ми перевіримо його стан, коли повернемося.

Я вважаю, що досі наші гравці грали чудово. Це величезне випробування для хлопців. Я дивлюся на Крістіана Фукса, який збирався зіграти всього кілька матчів, але насправді він зіграв набагато більше, це неймовірно", – цитує Роджерса офіційний сайт клубу.

Поєдинок Зоря – Лестер відбудеться третього грудня, початок о 19:55. Зоря розташувалась на останній сходинці групи G, зберігаючи примарні шанси на вихід в плей-офф.

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