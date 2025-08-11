Зоря підходить до зустрічі на тлі трагічної новини про Володимира Білоцерковця. Навіть не хочеться уявляти, яким може бути психологічний стан у команді після такого шоку. Можна тільки висловити співчуття...

У чемпіонаті луганці стартували невдало, розписавши нульову нічию з ЛНЗ. Організація гри підопічних Віктора Скрипника залишала бажати кращого – по ній навіть сказати особливо нічого. Моментів та яскравих хайлайтів створили дуже мало, а суперник був близьким до перемоги. Можливо, сьогодні "чорно-білі" зіграють краще хоча б в обороні, адже у старт повинен повернутись Джордан.

Хоча без позитиву не обійшлося. Дуже здорово проявив себе Башіч, який роздавав шикарні діагоналі й розрізні передачі – втім, йому допомагала відсутність тиску від центрхавів ЛНЗ. Саленко ж вже після першого матчу в УПЛ отримав тотально схвальні відгуки. Тепер усі говорять, що орендований динамівець має грати в основі.

Зрештою, Зоря проявила небезпеку на стандартах. Після одного з них центрбек Яніч влучив у поперечку. Взагалі, на другому поверсі команда працює добре, чому сприяє фізичний профайл багатьох виконавців. Із поверненням Джордана луганці повинні стати ще небезпечнішими у даному компоненті.

Взагалі, проєкт Віктора Скрипника поки здається сирим. Він критично потребує повернення фулбека Вантуха й опорника Попари. Дуже великі сподівання покладають на центрхава Руана Олівейру, однак він не встиг адаптуватись до команди й чемпіонату – бразилець навіть зізнався, що не очікував такої жорсткості в УПЛ. Словом, зараз луганці перебувають на тому етапі, коли навіть Кудрівка є небезпечним опонентом.

Хоча чому "навіть" і чому для луганців? Кудрівка просто небезпечна. Для всіх. Якщо прохід Ворскли в плей-офф УПЛ створили на морально-вольових, то побиття Олександрії в 1-му турі сталося за прекрасного футболу. Колектив не просто дебютував у еліті з трьома голами, а й продемонстрував дуже грамотну й ефектну гру.

Особливо цікаво було спостерігати за зміщеннями Морозка з лівого флангу в центр – чи навіть на протилежний фланг. Або за відкриваннями Лєгостаєва й Сторчоуча (останній оформив дубль). Кудрівка прекрасно вибігала в контратаки, створивши велику кількість моментів. Якби Лєгостаєв не тринькав їх, то Олександрію могли б принизити ще сильніше.

Дебютну перемогу в УПЛ здобули майже першоліговим складом, однак взагалі-то клуб провів сильну трансферну кампанію. Окрім Морозка, Кудрівка підписала Нагнойного (він теж зіграв у основі), Тотовицького, Безбородька й Векляка, а також орендував Лосенка, Пушкарьова й Глущенка у Шахтаря. Щоправда, вони прийшли за кілька днів до старту чемпіонату (Глущенка взагалі взяли на днях).

Це означає, що у проєкта Василя Баранова є великий запас. Його команда буде сильнішою по ходу сезону не тільки в ігровому плані, а й у кадровому. Втім, у всій цій ідилії важливо не забувати про фактор переходу на вищий рівень, який обов'язково позначиться. Дебютанти УПЛ у перший рік в еліті завжди страждають від фізичних навантажень та інтенсивності гри в еліті.

Також слід не забувати, що в обороні Кудрівка дозволяє багато. Якби Олександрія краще розпоряджалась моментами, то завершила б матч з рахунком 3:3 як мінімум. У Зорі ж є Будківський, у якого ніколи не були проблем з реалізацією – він дуже незручний для захисників, пластичний і досвідчений. Таких форвардів підопічні Василя Баранова ше не зустрічали.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попара, Вантух (обидва – Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Кудрівка

Зоря: Сапутін – Пердута, Джордан, Башіч, Жунінью – Дришлюк – Слесар, Мічін, Саленко, Вакула – Будківський

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Потімков, Шаповал, Мельничук – Думанюк, Нагнойний – Козак, Сторчоус, Морозко – Лєгостаєв

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Робити ставки на результат поки що важко. Хочеться подивитись, як команди працюватимуть на дистанції. Ліга занадто рівна за силою учасників, тож місця в таблиці залежать від тенденційних історій – а в одному конкретному матчі навіть Шахтар не застрахований від виносу.

Кількість голів передбачити теж непросто, але існує стійке відчуття, що обидва колективи заб'ють. Кудрівка сильна на перехідних фазах, Зоря – на стандартах і при кросах. Оборона ж у них "скляна", тож без голів не обійдемось.

