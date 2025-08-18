Кривбас тиждень тому переміг Металіст 1925, хоча кращими на полі були харків'яни. Вони і гол забили (скасували через офсайд), і декілька разів мали забивати з дистанції <5-6 метрів від воріт. Підопічні Патріка Ван Леувена погано захищалися і в провальному матчі проти Колоса, де взагалі міг статись розгром – частково це пов'язано з бажаннями підіймати лінію оборони якомога високо.

От тільки навіть Барселона за такого футболу пропускає регулярно, а криворіжці ризикують ще сильніше. Індивідуально їхні захисники поки що не вражають, зате лідери атаки демонструють вбивчу ефективність. Металісту 1925 забили двічі з трьох перших гострих атак – та і в Ковалівці вдалося реалізувати перший же момент з гри (а потім ледь не забили з другого).

В цілому, системності у новому проєкті Кривбаса поки замало, що й не дивно. Занадто вже масштабним стало літнє оновлення складу – підопічним Патріка ван Леувена поки що необхідно хоча б зігратись. Індивідуальна майстерність таких футболістів, як Парако, Твердохліб чи Мендоса зараз є головним фактором, який тримає криворіжців на плаву.

У Зорі ситуація схожа. Вкрай вразливий захист пропускає голи навіть після виносу голкіпера Кудрівки, а промах Кузика в 1-му турі перед порожніми воротами луганців досі стоїть перед очима. У атаці ж все ґрунтується на індивідуалізмі. Благо, склад у луганців дуже хороший. Знайшлося місце навіть юному таланту. Саленку –у попередньому турі забив дебютний гол в УПЛ, та і проти ЛНЗ син легендарного нападника Динамо був найкращим.

Також можна відзначити класні передачі опорника Башіча й стабільну небезпеку Джордана при стандартах. Зусиллями лідерів "чорно-білі" набрали 4 очки, що дуже непогано для старту. Потенціал у даного колективу відчувається – за умовне топ-7 Зоря зачепитись здатна – але роботи у Віктора Скрипника ще багато.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попара, Вантух (обидва – Зоря)

Дискваліфіковані: Бандейра (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Кривбас

Зоря: Сапутін – Пердута, Джордан, Яньїч, Жунінью – Башіч – Слесар, Мічін, Саленко, Вакула – Будківський

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац – Бар – Микитишин, Задерака, Твердохліб, Мендоса – Парако

Прогноз "Футбол 24" – обидві заб'ють

Суперники рівні, тож робити прогнози щодо переможця важко. Значно простіше передбачити результативність. У обох колективів досить сильна група атаки, а от оборона шкутильгає на обидві ноги – значить, існує велика ймовірність заходу "обидві заб'ють". Але не факт, що голів буде багато.

