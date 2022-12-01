Зоря в рамках перенесеного матчу 7-го туру УПЛ зустрінеться з Колосом. Стартові склади та відеотрансляція – в цій новині на "Футбол 24".

Перенесений поєдинок 7-го туру УПЛ між Зорею та Колосом розпочнеться о 13:00 за київським часом. Телетрансляція матчу пройде на каналі "УНІАН", відеотрансляція від FootballHub доступна в цій новині. "Футбол 24" проводить текстову трансляцію.

У випадку перемоги луганці підіймуться на третю позицію в турнірній таблиці, потіснивши Динамо на четверту сходинку. Ковалівці за будь-якого результату залишаться на шостому місці. Даний матч для Колоса і Зорі є останнім у 2022 році.

Стартові склади

Зоря:

Колос:

Зоря – Колос: анонс матчу УПЛ