Зоря – Колос: поєдинок під загрозою зриву – відома причина

Голова спортивно-медичного комітету УАФ В’ячеслав Попов розповів про жорсткий контроль за проведенням ПЛР-тестування серед клубів УПЛ.

Зоря провела експрес-тестування на наявність COVID-19 замість необхідного ПЛР-тестування, інформує Tribuna.

Зоря – Колос: анонс матчу УПЛ

"За виконанням цієї умови стежить делегат матчу. Він перевіряє списки з результатами тестів і приймає рішення про проведення матчу. Якщо клуб не пройшов ПЛР-тестування, то він усуває всю команду від матчу. Все буде жорстко.

Знаю про ситуацію з Зорею. Якщо вони не зроблять ПЛР-тести, то матч буде скасовано. Делегат їх просто не допустить до матчу, доповість керівництву УАФ, яке прийме рішення про скасування матчу і зарахує команді технічну поразку.

У клубі про це знають. Думають, якщо в перший раз з експрес-тестами все пройшло, то пройде знову, але тепер так не буде. Жарти вже закінчилися", – зазначив Попов у коментарі.

Нагадаємо, поєдинок Зоря – Колос запланований на сьогодні, 6 червня, початок о 17:00.

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