Зоря – Колос: луганський клуб зробив офіційну заяву щодо проходження тестів на коронавірус

Після появи інформації про можливий зрив поєдинку 25 туру УПЛ Зоря запевнила, що клуб дотримується усіх рекомендацій МОЗ.

Як відомо, сьогодні з'явилася інформація про можливість скасування поєдинку Зоря – Колос. Луганці начебто порушили процедуру проходження тестування на COVID-19, через що команді Віктора Скрипника загрожувала технічна поразка.

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Втім, луганський клуб запевнив, що діяв відповідно до всіх рекомендацій.

"У зв'язку з нагнітанням деякими людьми ситуації навколо матчу Зоря – Колос, вважаємо за необхідне висловити офіційну позицію футбольного клубу Зоря і прояснити ситуацію щодо тестів на коронавірус.

28 травня команда пройшла перше тестування на коронавірус, про що є відповідні документи. Відповідно до усіх рекомендацій, у команди є два тижні для проходження наступного тесту. Однак, футбольним клубом Зоря було прийнято рішення провести додаткове тестування в рамках експрес-тесту, про що було повідомлено на офіційному сайті у четвер, 4 червня. Відповідні документи так само є в наявності. Наступний ПЛР-тест запланований у нас у вівторок, 9 червня, в рамках підготовки до гри з київським Динамо.

Футбольний клуб Зоря робить все відповідно до рекомендацій МОЗ та своєчасно проводить тестування гравців для проведення футбольних матчів", – йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті луганського клубу.

Нагадаємо, матч Зоря – Колос стартує о 17:00.

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