У матчі 5-го туру чемпіонату України Зоря поступилася Колосу (1:3). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Колос відкрив рахунок на 36-й хвилині: Климчук чітко прочитав подачу Алефіренка і, випередивши Джордана на ближній стійці, головою спрямував м’яч у сітку. Менше ніж за п’ять хвилин "хлібороби" подвоїли перевагу: Климчук скинув на Цурікова, який пробив з району одинадцятиметрової позначки, а м’яч рикошетом від Пердути перелетів через голкіпера у сітку.

Колос переміг Зорю і, обійшовши Шахтар, зрівнявся з Динамо на вершині УПЛ – Климчук оформив гол+пас

Після перерви Колос віддав ініціативу Зорі і швидко поплатився за це. Жунінью виконав подачу на дальню стійку, а Будківський, перестрибнувши Цурікова, ударом головою скоротив відставання – 1:2.

Вже на третій доданій хвилині Кане реалізував свій шанс: потужним ударом з-за меж штрафного він влучив у ліву дев’ятку, встановивши остаточний рахунок – 1:3 на користь Колоса.

Полісся вирвало перемогу над Кривбасом, перервавши 6-матчеву серію поразок