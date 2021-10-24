Зоря та Колос зустрічались в рамках 12-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

У першій половині матчу команди не тішили вболівальників яскравою грою, єдиний гострий момент і був конвертований в гол. Сайядманеш замкнув простріл з лівого флангу.

Зоря обіграла Колос та піднялась у єврокубкову зону

Після перерви зоря володіла помітною перевагою, але більше голів у поєдинку не було. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу луганців.

Зоря піднялась у єврокубкову зону та розташувалась на 4-й сходинці. Колос залишився на 11-му місці турнірної таблиці.

Динамо дотисло СК Дніпро-1: два обличчя команди Луческу, шедевр Циганкова, Гармаш знову у вогні