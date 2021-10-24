Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу
23:28 - Читать на русском
Зоря та Колос зустрічались в рамках 12-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
У першій половині матчу команди не тішили вболівальників яскравою грою, єдиний гострий момент і був конвертований в гол. Сайядманеш замкнув простріл з лівого флангу.
Зоря обіграла Колос та піднялась у єврокубкову зону
Після перерви зоря володіла помітною перевагою, але більше голів у поєдинку не було. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу луганців.
Зоря піднялась у єврокубкову зону та розташувалась на 4-й сходинці. Колос залишився на 11-му місці турнірної таблиці.
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