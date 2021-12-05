В рамках 17-го туру УПЛ Зоря приймає Інгулець, Олександрія вдома зустрінеться з Минаєм, а Десна – з Маріуполем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Інгулець

Зоря наприкінці осінньої частини чемпіонату грає вкрай важко. Внаслідок несподіваної й заслуженої поразки від Львова луганці відстали від третьої позиції на два залікових бали, а мінімальна перемога над Олександрією в понеділок потішила фанів слабко – команда провела всього два-три реальних моменти, ледь не втративши очки (втім, там на футбол вплинув стан газону). А попереду – матч з Динамо!

З таким футболом створити сенсацію через тиждень буде важко. Зоря і в кращій формі майже без шансів програла киянам, тож у поточному турі важливо за будь-яку ціну перемогти Інгулець. Підопічні Віктора Скрипника зобов'язані піти на зимову паузу або на третій позиції, або з якомога меншим відставанням від неї.

З огляду на осінні результати петровців, визначити фаворита нескладно. "Козаки" не виграють у десяти поєдинках поспіль, вилетівши з Кубка від друголігового ЛНЗ й опустившись в зону вильоту з УПЛ – від дна таблиці колектив відділяють всього три залікових бали. Покинути четвірку аутсайдерів до зимової паузи буде важко (необхідно набрати шість очок при двох поразках Чорноморця), але піднятись у зону перехідних матчів Інгулець здатний.

Ховати підопічних Сергія Лавриненка до стартового свистка не варто. Так, вони не перемагають, але СК Дніпру-1 та Шахтарю будо досить непросто в недавніх поєдинках проти петровців – вони виграли мінімально. Втім, рівень футболу "козаків" все одно був невисоким, тож Зоря в разі осічки не має права шукати якісь виправдання.

Кадрова ситуація

Травмовані: Опанасенко, Сітало (Інгулець, під питанням)

Дискваліфіковані: Сайядманеш (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Інгулець

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Цвек, Імереков, Жунінью – Назарина, Хомченовський – Шахаб, Булеца, Громов – Гладкий

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Ковальов, Павлов, Асмелаш – Лупашко, Запорожець – Коваленко, Бартуловіч, Козак – Гопей

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

У матчі першого кола Зоря влаштувала Інгульцю розгром, однак тоді петровці виглядали значно сильніше, ніж зараз. У нинішньому стані відібрати очки в луганців буде надзвичайно важко. Звісно, підопічні Віктора Скрипника останнім часом не вражали, але для "козаків" вони занадто сильні. Ставимо на перемогу гостей.

Олександрія – Минай

Олександрія круто стартувала в чемпіонаті, відбираючи очки у грандів і довго тримаючись в боротьбі за зону єврокубків, але ближче до зими підопічні Юрія Гури "поплили". В останніх п'яти турах УПЛ команді вдалося бити лише Металіст 1925 – з Десною та Рухом була зафіксована нічия, а Зорі та СК Дніпру-1 "жовто-зелені" програли. Так, у поєдинку з луганцями колективу сильно не щастило, але загалом плавний регрес відчувається. Без Ковальця й Гриня олександрійці сильно втратили в якості.

Як наслідок, відставання від п'ятої позиції досягло дев'яти очок. Щоправда, сьогодні його можна скоротити до шести – а це вже зовсім інша історія. Втім, навіть без боротьби за єврокубки Олександрії необхідно перемагати – вболівальники зачекалися на тріумфи.

Ще довше очікують на звитягу в Минаї. Закарпатці після сенсаційної перемоги над підопічними Юрія Гури довели свою безвиграшну серію до 16-ти матчів (включно з Кубком). Зміна головного тренера не сильно допомогла – "лиси" під керівництвом Ігоря Леонова додали в атакувальній роботі, заслуживши на перемогу в кількох поєдинках і навіть видавши гідний матч проти Динамо, але втримати потрібний результат не вдається.

З одного боку, минайцям явно не щастить. Що і говорити, коли Колос відігрався в Ужгороді завдяки вдалому штрафному удару на останній секунді. Втім, колективу бракує стабільності та якості – футболісти допускають занадто багато помилок, а після успішних відрізків гри підопічні Ігоря Леонова регулярно віддавали ініціативу, намагаючись захистити хитку перевагу. Як наслідок, Минай йде третім з кінця, а від останньої позиції "лисів" відділяють лишень три очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець, Стецьков, Гринь – Багайоко (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Минай

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Рибалка, Дришлюк – Кирюханцев, Демченко, Третьяков – Устименко

Минай: Кучер – Гончар, Горін, Семенко, Синьогуб – Петрусенко, Хахльов – Білоног, Кулієв, Книш – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Минай може створити проблеми. Це – неприємний суперник, який став доволі кусючим в атаці і якому вже нічого втрачати. Втім, Олександрія сильніша за всіма параметрами, а мотивації у підопічних Юрія Гури не менше, ніж у закарпатців.

Якби поєдинок проходив в Ужгороді, можна було б подумати про нічию, але вдома "жовто-зелені" повинні виносити "лисів".

Десна – Маріуполь

Десна після жахливого відрізка в середині сезоні поступово почала оживати, в останніх п'яти турах розписавши нічию з Олександрією, а також здобувши перемоги над Львовом і Чорноморцем. Щоправда, тріумфи виглядали натужними – натомість, у матчі, де чернігівці домінували, була зафіксована поразка (кривдником став кризовий Колос). Проблеми у команди не змінюються – кадровий дисбаланс і слабка оборона тягнуть потужну в кадровому плані атаку вниз.

Чернігівці зараз змушені просто терпіти. Терпіти проблеми в задній лінії. Терпіти мерзлий газон. Терпіти проблеми з фінансами та контрактами. До зимової паузи залишилось всього два тижні. Можливо, навесні все буде краще – нині ж важливо просто перемогти, адже відставання від п'ятого місця сьогодні можна скоротити всього до п'яти очок. Опинившись серед претендентів на єврокубки, керівництво має приділити клубу більше уваги, ніж зараз.

Маріуполь виглядає ідеальним суперником для легкої звитяги. Підопічні Остапа Маркевича тотально провалили перше півріччя, здобувши всього дві перемоги й опустившись на останню позицію в турнірній таблиці – причому конкуренти відірвалися на три залікових бали. Так, десь азовцям не щастить по грі, десь заважають арбітри, а молодість команди не дозволяє думати про високе – все це необхідно враховувати, але навіть за таких умов команда повинна була грати краще.

Поки що Маріуполь виглядає головним претендентом на виліт, хоча керівництво клубу говорить про хороший футбол. Дійсно, проти Динамо азовці нещодавно видали два хороших матчі, але загалом якість гри залишається жахливою. Азовці йдуть не тільки останніми в реальній таблиці, а й передостанніми за очікуваними очками, а більше очікуваних пропущених голів має лишень Чорноморець. Жах.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулаков (під питанням), Чоботенко (обидва – Маріуполь)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Маріуполь

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Цимбалюк, Селін – Домбровський – Калітвінцев, Завійський, Тотовицький, Картушов – Безбородько

Маріуполь: Турбаєвський – Стасюк, Меліченко, Мампассі, Драмбаєв – Чех, Мишньов – Кащук, Очеретько, Топалов – В'юнник

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Маріуполь у всіх матчах дає бій, але не виграє його. Десна, попри вагон проблем, сильніша в кадровому, тактичному та психологічному аспектах, та і результати останнім часом у чернігівців почали покращуватись. Саме тому ми рекомендуємо ставити на перемогу підопічних Олександра Рябоконя.

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