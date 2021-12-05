Зоря прогнозовано грала першим номером у двобої, а Інгулець розраховував на контратаки.

Зоря не без проблем здолала Інгулець – безвиграшна серія петровців сягнула десяти матчів

Домінація луганців принесла плоди вже у другому таймі. Після подачі з кутового Фаворов скористався хаосом у штрафному майданчику гостей та з другої спроби зумів увігнати м'яч у сітку. Цей гол і став вирішальним у поєдинку.

Після 17-ти турів УПЛ Зоря повернула собі третю сходинку у турнірній таблиці, Інгулець залишається у зоні вильоту – 15-й.

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