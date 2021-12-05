Зоря – Інгулець – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Зоря приймала Інгулець в рамках 17-го туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
Зоря прогнозовано грала першим номером у двобої, а Інгулець розраховував на контратаки.
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Домінація луганців принесла плоди вже у другому таймі. Після подачі з кутового Фаворов скористався хаосом у штрафному майданчику гостей та з другої спроби зумів увігнати м'яч у сітку. Цей гол і став вирішальним у поєдинку.
Після 17-ти турів УПЛ Зоря повернула собі третю сходинку у турнірній таблиці, Інгулець залишається у зоні вильоту – 15-й.
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