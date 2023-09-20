"Про суперника інформації у нас достатньо. Гент – це один із найстаріших клубів Бельгії. На 50% команда складається із легіонерів. У команді є 8 збірників різних країн. Команда грає в атакувальний, агресивний, контактний футбол, незважаючи на суперника. Бельгійці мають структуру гри, від якої вони не відходять. Тож завтра буде дуже цікавий матч.

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На скільки Зоря готова грати у новий футбол? Важко про це говорити. Сподіваюся, що всі хлопці розуміють. Враховуючи структуру Гента, ми намагатимемося трохи відійти від нашої схеми та зіграти по-іншому. А чи вийде – покаже гра. Усі хлопці – молодці. Добре тренуються та показують себе професіоналами.

Ми гратимемо і за клуб, і за нашу країну, і за людей, які захищають Україну. Тому команда матиме позамежну самовіддачу. А з яким рахунком завершиться матч – покаже лише гра. Гент – на ходу, команда лідирує в чемпіонаті Бельгії. Вони пройшли три раунди кваліфікації та потрапили до групи Ліги конференцій. Ми всіх поважаємо, але нікого не боїмося. Зоря готова до цього протистояння", – цитує Кривенцова Sport.ua.

Нагадаємо, вже завтра Зоря зустрінеться з Гентом у поєдинку 1-го туру Ліги конференцій, початок гри о 22:00.

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