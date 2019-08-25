Зоря – Еспаньйол: стала відома бригада арбітрів на матч Ліги Європи

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч-відповідь плей-офф Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що поєдинок між Зорею та Еспаньйолом обслужить бригада арбітрів з Румунії на чолі з Раду Петреску.

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Допомагатимуть йому Раду Гингуляк та Мірча Грігорю. Четвертим суддею призначений Марчел Бирсан.

Петреску вже обслуговував поєдинок за участю луганської команди. Було це у 2015 році проти бельгійського Шарлеруа (2:0).

Матч Зоря – Еспаньйол відбудеться 29 серпня о 20:00 на Славутич-Арені в Запоріжжі.

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