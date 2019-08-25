Зоря – Еспаньйол: стала відома бригада арбітрів на матч Ліги Європи

Англія — 15:05 118
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Борнмут – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко потрапив у стартовий склад
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Барселона запропонувала ПСЖ нову схему переходу Неймара – 2 оренди та величезна сумаІспанія — 13:49 1060
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Коноплянка перейде в Бешикташ за 3 млн євро, – турецький журналістТуреччина — 13:10 1411
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Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелюУкраїна — 01:27 9211
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Ліверпуль – Арсенал: топ-клас Салаха, провал Давіда Луїса та заслужене лідерство команди Клоппа з рекордною серієюАнглія — 24 серп 3250