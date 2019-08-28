Зоря – Еспаньйол: прес-конференція Віктора Скрипника перед вирішальним матчем кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер луганської Зорі поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Коли йде друга гра в двоматчевому протистоянні, то суперник вже трохи знайомий. Ми знаємо, що робити, що нам потрібно. І що потрібно йому. Вони хочуть не програти, щоб не вилетіти, а нам потрібно вигравати з хорошою різницею, щоб проходити далі.

Ми прекрасно розуміємо, проти кого граємо. Знаємо, що завтра буде повний стадіон. І ми дуже хочемо стрибнути вище голови, потішивши наших вболівальників хорошою грою і, по можливості, пройти далі. Вигравши у такого суперника можна стати героями. Ця гра для нас найважливіша з тих, які були. Так, ми грали і з Будучностю і з ЦСКА, але завтрашній матч буде ключовим. Ми не хочемо розчарувати вболівальників.

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Нам дуже потрібен був емоційний підйом після поразок від Олександрії і Еспаньола. Ми вдало зіграли на виїзді з Карпатами, отримавши емоційний заряд. І цьому дуже раді. Ще раз повторюся, нам потрібно стрибнути вище голови, щоб пройти такого сильного та іменитого суперника. У цьому циклі у нас було багато ігор, де ми заслужено перемагали. Ми довго не могли пройти етап плей-офф. Лейпциг, Фейєнорд зупиняли нас.

Так, у команди накопичилася втома. Але потрібно налаштуватися максимально і перемогти.



Будківський? Коли забиває нападник – це і допомога команді, і робота футболіста. Це означає, що він на правильному шляху. Гол – це праця всієї команди. Претензій у мене до хлопців немає взагалі. Все йде за планом. Чекаємо завтра хорошої гри і позитивного результату.

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Коли хороші емоції, то втома не відчувається. Ми подивимося на завтрашню гру і не будемо думати про втому. Я так налаштовую команду зараз: завтрашню гру потрібно зіграти від А до Я. Як ми грали перший тайм в Іспанії. Щоб було помітне бажання. У нас пристойна команда, яка може грати на два фронти. Поки що нам це вдається.

Наша мета – забити два голи, а краще три. І не пропустити. І буде все нормально." – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.