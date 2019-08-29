Зоря – Еспаньйол: післяматчева прес-конференція Давіда Гальєго

Головний тренер Еспаньйола Давід Гальєго прокоментував матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Зорі (2:2).

"Для нас це була дуже хороша гра, і я вітаю всіх футболістів з перемогою. Також вдячний за той прийом, який був організований українською стороною, все було на високому рівні.

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Я дуже задоволений результатом, і ми досягли того, чого хотіли. На чужому полі грати набагато важче, тому, це був складний крок для нас. Ми будемо раді представити нашу команду Європі.

Мені дуже сподобалося, як грала Зоря. Футболісти дуже професійно підходили до гри. Я більш ніж упевнений, що команда має великий потенціал", – цитує Гальєго офіційний сайт Зорі.

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