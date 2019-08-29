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Зоря – Еспаньйол: післяматчева прес-конференція Давіда Гальєго

29 серпня 23:01 415 Читать на русском
Зоря – Еспаньйол: післяматчева прес-конференція Давіда Гальєго
Давід Гальєго / Еспаньйол

Головний тренер Еспаньйола Давід Гальєго прокоментував матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Зорі (2:2).

54’ Богдан Лєднєв
78’ Назарій Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матіас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Лєднєв
62’ Матіас Варгас
78’ Назарій Русин

"Для нас це була дуже хороша гра, і я вітаю всіх футболістів з перемогою. Також вдячний за той прийом, який був організований українською стороною, все було на високому рівні.

Чудові голи Лєднєва та Русина у відеоогляді матчу Зоря – Еспаньйол – 2:2

Я дуже задоволений результатом, і ми досягли того, чого хотіли. На чужому полі грати набагато важче, тому, це був складний крок для нас. Ми будемо раді представити нашу команду Європі.

Мені дуже сподобалося, як грала Зоря. Футболісти дуже професійно підходили до гри. Я більш ніж упевнений, що команда має великий потенціал", – цитує Гальєго офіційний сайт Зорі.

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Ліга Європи Зоря - Еспаньйол Зоря Зоря Давід Гальєго Давід Гальєго Еспаньйол Еспаньйол
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