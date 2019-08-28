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Зоря – Еспаньйол: іспанці прилетіли в Запоріжжя на матч-відповідь Ліги Європи

20:05 717 Читать на русском
Зоря – Еспаньйол: іспанці прилетіли в Запоріжжя на матч-відповідь Ліги Європи
Гравці Еспаньйола в літаку / Офіційний твіттер клубу

Суперник луганців прибув в Україну напередодні вирішального матчу в кваліфікації ЛЄ,

 

Відео виходу гравців з літака після приземлення опублікував офіційний твіттер Еспаньйола.

Зоря – Еспаньйол: прес-конференція Віктора Скрипника перед вирішальним матчем кваліфікації Ліги Європи

Команда успішно подолала шлях з Барселони до Запоріжжя, де незабаром розпочне підготовку до останнього матчу в цьогорічній кваліфікації Ліги Європи. Раніше повідомлялося, що головний тренер "папуг" Давід Гальєго взяв на матч проти Зорі 28 гравців. Нагадаємо, перший матч у Іспанії завершився поразкою луганців 1:3.

Зоря – Еспаньйол: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Додамо, що матч Зоря – Еспаньйол відбудеться 29 серпня, початок гри о 20:00 за київським часом.

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Еспаньйол Еспаньйол Ліга Європи Зоря - Еспаньйол Відеоновини
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