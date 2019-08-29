Зоря – Еспаньйол: Факундо Феррейра забив 11-й гол у ворота луганців в кар'єрі

Ліга Європи — 21:50 3138
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Зоря не переграла Еспаньйол у шаленому матчі та вилетіла з Ліги Європи – голів динамівців не вистачило
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"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:00 4878
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Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону в Лізі чемпіонів з двома історичними рекордамиЛіга чемпіонів — 20:30 536
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Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніруЛіга чемпіонів — 20:01 20927
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Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турніріУкраїна — 19:54 5616