Зоря – Еспаньйол: Факундо Феррейра забив 11-й гол у ворота луганців в кар'єрі

Нападник Еспаньйола Факундо Феррейра поховав мрії Зорі про груповий етап Ліги Європи.

На 34 хвилині поєдинку кваліфікації Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом нападник іспанської команди Факундо Феррейра відкрив рахунок у матчі.

Зоря – Еспаньйол – відео гола

Цей гол став вже 11-м у кар'єрі аргентинського форварда у ворота луганської команди. 9 м'ячів Феррейра забив, виступаючи за Шахтар, і ще один під час першого матчу між Еспаньйолом та Зорею, повідомляє Tribuna.com.

Станом на 68 хвилину матчу кваліфікації Ліги Європи між українською та іспанською командами рахунок 1:2. Перший поєдинок завершився перемогою Еспаньйола 3:1.

Зоря – Еспаньйол: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи