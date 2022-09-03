"Ми готувалися до цього матчу, щоб показувати свою гру. Були моменти, коли нам це вдавалося, реалізували деякі з них. Могли забивати ще і мали це робити, тож над цим будемо працювати. Ми небагато володіли м’ячем, але командно ми зіграли дуже добре. Лише компліменти на адресу своїх футболістів, які з першої до останньої хвилини грали разом і до кінця.

Зоря – Динамо – 3:2 – відео голів

Чи вдалось виконати усі установки на гру? Як сказав, хотілося, щоб ми більше тримали м’яч, більше грали у свою гру. Таких моментів було мало, і на це будемо звертати увагу в майбутньому. У нас багато молодих футболістів, які не грали на високому рівні, тож для них це велика мотивація.

У плані комплектації в нас ще є час. У нас молода команда, і ми хочемо запросити футболістів, які могли би передати свій досвід молодим гравцям, навчити чомусь. Щодо завдань, то ми чудово розуміємо, що це лише початок сезону. Попереду ще багато ігор, в яких будуть помилки та неприємні результати. Але ми будемо набиратися досвіду – і футболісти, і тренерський штаб. Не буду називати, яку позицію ми хочемо посісти. Лише скажу, що ми будемо продовжувати в тому ж дусі, і, сподіваюся, зможемо поліпшити свою гру.

Чи вразив мене орендований в Динамо Бражко, який забив киянам переможний гол? Сьогодні грало багато футболістів, які раніше грали за Динамо чи пройшли динамівську школу. Я за всіх радий, вони розуміють футбол. Бражко – один із наймолодших футболістів у нас, і він дуже добре проявив себе відразу, як прийшов. Він слухає всіх, не лише тренерів, а й футболістів, які допомагають йому на полі. У нього є багато хороших якостей і у нього попереду ще довга кар’єра", – цитує ван Леувена офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що Динамо вже програло у 2-х поспіль поєдинках – розгромна поразка від СК Дніпро-1 (0:3) та фіаско у грі з Зорею (2:3). Наразі кияни разом з Рухом та Ворсклою перебувають на дні турнірної таблиці.

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