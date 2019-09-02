Зоря – Динамо: Ступар оцінив дії арбітра у матчі та виокремив гол-фантом Циганкова

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив суддівство у центральному матчі 6-го туру УПЛ Зоря – Динамо.

"Жодна камера не була розташована на лінії воріт, а повтори з глибини поля не дають чіткої відповіді на питання щодо голу Циганкова. Ми можемо дискутувати, але ніхто не зможе довести те, що м'яч перетнув лінію воріт. Чого я, до речі, не виключаю.

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Не можемо ми вимагати чіткої відповіді і від асистента. Він повинен тримати лінію офсайду, чим і займався – контролював зону між одинадцятиметровою позначкою і лінією воріт. Єдине рішення в такій ситуації – це камери на лінії воріт або система Hawk-Eye, яка працювала, зокрема, на останньому чемпіонаті світу", – цитує Ступара ua-football.

На думку колишнього арбітра, Динамо не повинно шукати причину втрати очок в суддівських діях, адже кияни заслуговували на поразку.

Після 6-ти турів Динамо перебуває на 5-й сходинці УПЛ, Зоря – третя.

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