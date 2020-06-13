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Зоря – Динамо: Ступар назвав головну помилку арбітра, яка вплинула на хід гри

22:20 1745 Читать на русском
Зоря – Динамо: Ступар назвав головну помилку арбітра, яка вплинула на хід гри
Зоря – Динамо / Фото ФК Зоря

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив дії рефері центрального матчу 26-го туру УПЛ.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

"Найперше виникає запитання, чому не було призначено одинадцятиметровий в моменті з рукою Попова? Неважливо, що Денис хотів зіграти головою, але не зіграв. М'яч, який летів в напрямку воріт, влучив в руку захисника Динамо і відповідно до методичних рекомендацій ФІФА та УЄФА – це одинадцятиметровий удар.

Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR

А тут ще можна піддати перцю, запитавши у Балакіна: чому ж ти тоді призначив пенальті в матчі Дніпро-1 – Олександрія, коли був удар з близької відстані і рука була притиснута до тулуба? Тут же все було відкрито і чітко, до того ж, працював VAR. Але Балакін навіть не скористався відео, проігнорувавши чи не отримавши підказку від арбітра VAR Сергія Бойка", – цитує Ступара ua-football.

Динамо піднялось на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опустилась на 3-й рядок.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ

blog_ava
Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:50
10652
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Зоря - Динамо Микола Балакін Микола Балакін Денис Попов Денис Попов Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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