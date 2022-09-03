Зоря і Динамо зустрічаються в рамках 3-го туру УПЛ 2022/23. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Обидві команди не змогли подолати сито кваліфікації в єврокубках. Щоправда, для Динамо це означало виліт в Лігу Європу, а для Зорі – завершення виступів на міжнародній арені взагалі. Луганці швидко про це забули і чудово почали сезон УПЛ. Підопічні Патріка ван Леувена несподівано опинилися серед команд, які набрали максимум очок у перших двох турах. Натомість Динамо встигло зіграти в чемпіонаті лише один матч, який сенсаційно програло. СК Дніпро-1 забив у ворота підопічних Мірчі Луческу три "сухих" м'ячі.

Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

Матч Зоря – Динамо, як і текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24" стартує о 13:00. Де дивитися матч Зоря – Динамо онлайн? Гру мала транслювати Setanta Sports, але обидва учасники сьогоднішнього матчу перебувають в опозиції, яка вкотре намагається зірвати єдиний телепул. Представників офіційного транслятора не пускають на стадіони. Відтак, сьогоднішню гру знову буде транслювати один із каналів Коломойського – 2+2.

Зоря розпочне гру прогнозованим складом, а от у Динамо є несподіванки. Мірча Луческу з перших хвилин випускає Владислава Кабаєва, який лише кілька днів перейшов до складу киян саме із Зорі. Також на лаві для запасних опинилися Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук та Артем Бєсєдін, до яких було багато питань після матчу з СК Дніпро-1.

Стартові склади:

Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина – Крістіан, Мишньов, Чурко – Русин.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Андрієвський – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат