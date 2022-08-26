Зоря – Динамо, Рух – Шахтар: УПЛ оголосила розклад матчів 3-го туру
Затверджені дати і час поєдинків 3-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.
Третій тур УПЛ 2022/23 буде тривати 4 дні – з 2-го по 5 вересня включно. Ігровий тиждень стартує у Львові поєдинком Рух – Шахтар, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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2 вересня
Рух – Шахтар (17:00)
3 вересня
Зоря – Динамо (13:00)
СК Дніпро-1 – Верес (13:00)
Металіст 1925 – Ворскла (15:00)
4 вересня
Кривбас – Львів (13:00)
Чорноморець – Інгулець (15:00)
5 вересня
Минай – Колос (13:00)
Олександрія – Металіст (15:00).
Зазначимо, Шахтар втратив очки вже в першому турі УПЛ. Підопічні Йовічевіча не змогли обіграти Металіст 1925. Динамо ще не стартувало в чемпіонаті – матч киян з Інгульцем перенесли через участь "біло-синіх" у єврокубках.
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