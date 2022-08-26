Третій тур УПЛ 2022/23 буде тривати 4 дні – з 2-го по 5 вересня включно. Ігровий тиждень стартує у Львові поєдинком Рух – Шахтар, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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2 вересня

Рух – Шахтар (17:00)

3 вересня

Зоря – Динамо (13:00)

СК Дніпро-1 – Верес (13:00)

Металіст 1925 – Ворскла (15:00)

4 вересня

Кривбас – Львів (13:00)

Чорноморець – Інгулець (15:00)

5 вересня

Минай – Колос (13:00)

Олександрія – Металіст (15:00).

Зазначимо, Шахтар втратив очки вже в першому турі УПЛ. Підопічні Йовічевіча не змогли обіграти Металіст 1925. Динамо ще не стартувало в чемпіонаті – матч киян з Інгульцем перенесли через участь "біло-синіх" у єврокубках.

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