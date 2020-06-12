Зоря – Динамо: кияни отримали результати ПЛР-тестів на коронавірус

Медичний штаб Динамо дізнався результати ПЛР-тестів гравців та персоналу київського клубу.

Гравці, тренерський штаб і персонал Динамо пройшли ПЛР-тести на наявність коронавірусу COVID-19, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Як повідомив медичний персонал клубу, тести всіх динамівців дали негативний результат. Нагадаємо, попередні тести команда пройшла менше двох тижнів тому – перед зустріччю з Шахтарем. Відповідно до медичного протоколу УПЛ, ПЛР-тести необхідно проводити кожні 14 днів.

До слова, поєдинок 26-го туру УПЛ Зоря – Динамо відбудеться 13 червня, початок о 17:00.

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