toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Зоря – Динамо: кияни отримали результати ПЛР-тестів на коронавірус

10:33 647 Читать на русском
Зоря – Динамо: кияни отримали результати ПЛР-тестів на коронавірус
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Медичний штаб Динамо дізнався результати ПЛР-тестів гравців та персоналу київського клубу.

 

Гравці, тренерський штаб і персонал Динамо пройшли ПЛР-тести на наявність коронавірусу COVID-19, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

"Я з ним так і не вітаюся": Мілевський відверто розповів про конфлікт з Бойком

Як повідомив медичний персонал клубу, тести всіх динамівців дали негативний результат. Нагадаємо, попередні тести команда пройшла менше двох тижнів тому – перед зустріччю з Шахтарем. Відповідно до медичного протоколу УПЛ, ПЛР-тести необхідно проводити кожні 14 днів.

До слова, поєдинок 26-го туру УПЛ Зоря – Динамо відбудеться 13 червня, початок о 17:00.

"Чому я пі**рас?"– як Шевченко їхав у таксі після гри збірної України і слухав скарги водія на свій незабитий пенальті

blog_ava
Бур'яни замість фанатів – стадіон Баварії потерпає через відсутність глядачів
06:00
739
Теги
Динамо Динамо коронавірус Зоря Зоря Зоря - Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
32
хв
Ювентус
21:45
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук