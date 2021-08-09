"Як і очікувалося, гра була дуже складною для нас. Було віддано занадто багато емоцій, занадто багато перепадів було в грі. Крім того, сьогодні було спекотно, тому гравці витратили багато сил. Ми хотіли довести цей матч до логічного завершення, але кінцівка вийшла не та. Пропустили гол, був момент із пенальті в наші ворота.

Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Повторюся, в матчі були "гойдалки", він вийшов емоційним. Може, для глядачів це виглядало видовищно, але на лавці було дуже складно. Зрештою – важливий результат. Містер зателефонував і привітав хлопців із перемогою. Зоря – дуже хороший колектив, з якісним підбором футболістів, поставленою грою та хорошим тренером. Нам сьогодні було дуже важко. Рухаємося далі та готуємося до наступної гри. Вона буде такою ж серйозною і такою ж складною.

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Хто пробив (пенальті – Футбол 24) – вже всі бачили. Якби на полі були такі гравці, як Циганков і Жерсон, пробив би хтось із них. А в таких випадках м'яч бере той, хто відчуває в собі впевненість. Те, що Карлос не забив, – це футбол. Важливим є те, що ми довели цю гру до перемоги. Все інше – не так важливо.

Це футбол. Таке буває. Думаю, що кожен гравець, який не забиває пенальті, отримує певну психологічну міні-травму. Видно, це відбилося на Карлосі, тому що він не так впевнено розібрався в цьому епізоді та не забив. Якби він реалізував пенальті, все було б зовсім інакше", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що "біло-сині" здолали луганців завдяки голам Сироти та Буяльського. У складі Зорі забитим м'ячем відзначився Овусу.

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