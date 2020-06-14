Зоря – Динамо: Буяльський присвятив перемогу травмованому капітану

Хавбек Динамо Віталій Буяльський високо оцінив рівень Зорі після очної зустрічі (3:1).

"У перші 60 хвилин Зоря грала дуже компактно, у нас не було вільного простору попереду, щоб відкритися. А якщо вдавалося відкриватися, то суперники були попереду. Після забитого гола Зоря трохи розслабилася та стала залишати вільні зони.

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Мій гол? Вербіч віддавав пас у ногу, який я одним дотиком обробив вперед, як ми робимо на тренуваннях, і направив м'яч у дальній кут.

Сидорчук? Сподіваюся, що травма не серйозна. Сергій пропускає матч Кубка України, сподіваємося, що за тиждень він відновиться до наступної гри чемпіонату. Можна сказати, що перемогу присвячуємо йому", – цитує Буяльського офіційний сайт киян.

Динамо піднялось на чисте друге місце. Зоря відстає на 3 очки і опустилась на 3-й рядок.

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