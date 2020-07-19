Зоря – Десна: екс-форвард збірної України назвав володаря бронзових медалей УПЛ

Колишній нападник збірної України Олександр Призетко поділився очікування від матчу за третю сходинку чемпіонату України.

"Поєдинок між Зорею та Десною – родзинка майбутнього туру. Це буде лобова гра у боротьбі за третю сходинку, а можливо, навіть і другу при певному збігу обставин, хоча у це ніхто не вірить.

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У цій парі я віддаю перевагу Зорі. Адже навіть коли Десна виграла у Чернігові у Зорі, команді Олександра Рябоконя було складно. Десні легше грати з Динамо, ніж з Зорею або Шахтарем. Коли їхній суперник грає у комбінаційний футбол, контролює м'яч, чернігівці відчувають труднощі. Десні більше підходять суперники, які грають довгими передачами.

Втім, у Зорі теж є проблеми, особливо на останньому рубежі. Зламалися три воротарі, а молодий хлопець, якому зараз довірили місце у рамці, ще не такий досвідчений для ігор з такою напругою наприкінці сезону. Можливо, Десна приготує сюрприз Зорі і зможе щось запропонувати супернику, але в цілому, на мій погляд, луганці будуть ближчими до успіху у цьому матчі, аніж гості", – сказав Призетко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у заключному турі у боротьбі за бронзові медалі зійдуться підопічні Скрипника і Рябоконя. Зоря для успіху достатньо буде навіть нічиєю, тоді як чернігівці будь-що змушені перемагати.

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