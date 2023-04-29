В рамках 23-го туру УПЛ Зоря зустрінеться з Чорноморцем, а Інгулець прийме СК Дніпро-1.. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Чорноморець

Зоря підходить до матчу з Чорноморцем в статусі третьої команди чемпіонату, відстаючи від СК Дніпра-1 на два залікових бали. Луганці цілком здатні поборотись за місце в зоні ЛЧ, хоча у "жовто-чорних" є ще гра в запасі – але більш важливо не випасти за межі топ-3. Динамо тримається на відстані всього двох очок.

Попри перемогу в шести із семи поєдинків навесні, футбол підопічних Патріка ван Леувена тривожить. Трощити аутсайдерів та ловити киян на контратаках було весело, однак в інших матчах проявились очевидні проблеми з позиційною атакою. Зоря не змогла забити Кривбасу, перемогла Колос завдяки голу зі штрафного (нічого не створивши з гри), а у ворота СК Дніпро-1 забила два голи з трьох ударів.

Можливо, сьогодні буде легше. Чорноморець у своєму футболі в другому колі УПЛ ставить не на низький блок в обороні, а на пресинг та короткі розіграші. Це приносить успішні результати – одесити перемогли Інгулець, Верес і Кривбас, розписали нічиї з Олександрією (в меншості), Шахтарем і Металістом 1925, а Ворсклі програли в нічийному матчі. Як наслідок, команда змогла виплисти із зони вильоту.

Оборона "моряків" виглядала неоднозначно. З одного боку, жоден з поєдинків підопічні Романа Григорчука не змогли завершити насухо. З іншого – тільки Шахтар і Кривбас забили у їхні ворота більше одного м'яча. Так чи інакше, розслаблятись Чорноморець не має права, адже від зони вильоту команду відділяють всього чотири очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чурко, Мацапура, Данченко (Зоря)

Дискваліфіковані: Снурніцин – Алефіренко

Орієнтовні склади на матч Зоря – Чорноморець

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Вантух – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Чорноморець: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Демченко, Васильєв, Кузик – Бадібанга, Юсов, Авагімян

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Футбол Чорноморця виглядає доволі зручним для Зорі. Луганці матимуть простір (значить, матимуть і моменти), а одесити регулярно пропускають голи. Забити у відповідь "морякам" буде важко, адже їхній основний нападник дискваліфікований. Саме тому букмекери впевнені у перемозі підопічних Патріка ван Леувена.

На нашу думку, різниця в коефіцієнтах занадто велика, однак "чорно-білі" дійсно виглядають фаворитами. Ставимо на їхній успіх.

Інгулець – СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 після вчорашньої перемоги Шахтаря відстав від першої сходинки на вісім очок, однак ситуація залишається контрольованою. У "жовто-чорних" є ще гра в запасі та особиста зустріч з "гірниками" – обидва матчі будуть проведені в травні. До того часу важливо тільки не обпектися на якомусь середнячку чи аутсайдері, адже ще одна осічка може стати фатальною.

Між тим, форма дніпровців навесні продовжує тривожити. Команда програла Динамо й Зорі, а також розписала нічию з Олександрією – при цьому всі переможні поєдинки цілком могли завершитись втратою залікових балів. Верес здолали мінімально, Металіст 1925 за першу годину гри виглядав значно краще за СК, Львів ледь не відігрався з 0:3, а Рух у попередньому турі тримав рахунок 2:2 до останніх хвилин.

Так, львів'яни забили двічі з трьох ударів, причому обидва голи явно подарували – однак подібна ситуація з підопічними Олександра Кучера трапляється не вперше. Що найгірше, у другому таймі дніпровці майже нічого не створили попереду. Хороша реалізація та наявність вольових якостей поки що тримає Дніпро-1 у чемпіонських перегонах, але з такою нестабільністю та з такими помилками в задній лінії обійти Шахтар буде важко.

Сьогоднішній суперник "жовто-чорних" явно небезпечніший за Рух чи Металіст 1925. Інгулець навесні виграв чотири матчі з восьми (зокрема, вдалося прибити Динамо), а також відібрав очки в Олександрії тиждень тому. Завдяки цьому ривку підопічні Сергія Ковальця стали близькими до тріумфу в битві за виживання – від зони вильоту їх відділяють аж сім залікових балів.

Петровці не хапають зірок із неба. У них дуже скромний кадровий ресурс, однак команда компенсує цей факт дисципліною та певною тактичною гнучкістю. "Козаки" здатні грати у схемах з трійкою та четвіркою захисників, працюючи від контратак або затягуючи суперника в трясовину "нульового" матчу. До речі, у першому колі Інгулець розписав зі "спортклубівцями" бойову нічию.

Кадрова ситуація

Травмовані: Амаш, Лучкевич, Пуріта (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – СК Дніпро-1

Інгулець: Білик – Нагієв, Кучеров, Ковальов, Мельничук – Клименко – Одарюк, Кухарук, Запорожець, Смоляков – Марусич

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Каплієнко – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що СК Дніпро-1 – фаворит. В останніх чотирьох матчах підопічні Олександра Кучера лишень одного разу забили менше трьох голів, а Інгульцю все ж важко тягатись із сильними командами. Принаймні, якщо говорити про атаку.

Тріумф над Динамо був винятком із правил. У поєдинках з Олександрією, Ворсклою, Колосом і Чорноморцем петровці майже нічого не створили попереду, та і загалом виглядали мляво. Тягатись з СК Дніпро-1 за такої гри нереально – хоча привізна оборона "жовто-чорних" точно подарує кілька хороших шансів.

Зрештою, варто не забувати, що Інгулець проводить третій матч за 11 днів. Для такого колективу це занадто. Саме тому ми ставимо на перемогу "спортклубівців".

Рух – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс