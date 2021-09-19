В рамках 8-го туру УПЛ Зоря приймає Чорноморець, Ворскла зустрінеться з Минаєм, а Львів – з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Чорноморець

Зоря підходить до матчу з Чорноморцем у жахливому настрої. У четвер команду практично розгромив Буде-Глімт, у попередньому турі УПЛ луганці розділили очки з Рухом, а в турнірній таблиці чинний бронзовий призер опустився аж на сьому сходинку. Найгірше, що ці результати були заслуженими – "чорно-білі" демонструють низький темп передач, виявляють шалене марнотратство, грають від контратак з довгими передачами й припускаються дитячих помилок в обороні. На тлі таких проблем пішли розмови навіть про можливий відхід Віктора Скрипника.

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Ситуацію ще можна виправити. Поки що відставання від топ-3 становить всього 5 очок, а за очікуваними показниками Зоря йде четвертою. Луганці створюють достатньо моментів – необхідно тільки краще ними користуватись. Загальна ситуація все одно виглядає критичною, але цей колектив давно привчив до "пізнього старту". Зараз же потрібно просто перемогти.

Чорноморець на старті сезону встигли "поховати". У них занадто багато динамівських новачків, дуже молодий склад, занадто простий і незрілий футбол, занадто багато проблем з фанатами. На початку нинішнього чемпіонату одесити дійсно провалилися, але поступово команда обжилася в еліті – в останніх чотирьох матчах "моряки" програли Шахтарю, але переграли Маріуполь та розписали бойові нічиї з Олександрією й Минаєм. В цих трьох зустрічах вони забивали мінімум по два голи.

Підопічні Юрія Мороза показують характер і демонструють непоганий футбол, працюючи від швидких флангових контратак. За ними цікаво спостерігати, тож Зорі сьогодні буде непросто. Одесити здатні здивувати будь-кого.

Кадрова ситуація

Травмовані: Жунінью (під питанням), Шевченко (обидва – Зоря)

Дискваліфіковані: Вернидуб (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Чорноморець

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Цвек, Снурніцин – Назарина – Кочергін, Булеца, Кабаєв – Гладкий, Сайядманеш

Чорноморець: Кучерук – Путря, Дубко, Кадірі, Вантух – Кравченко, Михайленко – Цітаішвілі, Ванат, Авагімян – Ісаєнко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Зоря після останніх невдач буде надзвичайно вмотивована на перемогу. Сьогодні ж у луганців ще й доволі зручний сценарій матчу вимальовується – Чорноморець не вміє сідати в "автобус", а при грі на зустрічних курсах підопічні Віктора Скрипника набагато сильніші. Саме тому варто ставити на перемогу господарів.

Ворскла – Минай

Ворскла в останніх чотирьох турах виглядало дуже неоднозначно. Команда дуже впевнено перемогла Металіст 1925, але ледь уникла поразки від Вереса, програла Зорі при хорошому футболі й розписала нічию з Десною – останній матч став уособленням суперечливості полтавців. Забивши до 17-ї хвилини два голи, "зелено-білі" примудрилися втратити гандикап вже до 32-ї. Причому по ходу поєдинку підопічні Юрія Максимова виглядали як прекрасно, так і жахливо.

Полтавцям критично бракує стабільності. Цей факт виглядає доволі іронічним, адже тренерський штаб грає одним і тим же складом з мінімальними перестановками, а резервістів настільки не цінують, що змінюють вже за 20 хвилин після виходу на заміну – так у попередньому турі вчинили з Вакулою. Тим не менш, Ворскла залишається у когорті претендентів на бронзу, відставши від третьої позиції всього на чотири очки. Дистанція здається маленькою, але вона не залишає шансів для маневру. Сьогодні "зелено-білим" потрібна лише перемога.

Щоправда, у Миная відібрати залікові бали дуже непросто. Команду, якій не давали жодних шансів перед початком сезону, примудрилася перемогти сильну Олександрію й розписала нічию з Шахтарем та Зорею, а поразка від Вереса була не по грі – якби закарпатці забили пенальті, то була б заслужена мирова. Взагалі, жоден із успішних результатів "лисів" не можна назвати несправедливим. Навіть "гірники" нічого серйозного проти них не створили, і лише Динамо зуміло реально впевнено переграти підопічних Василя Кобіна.

Так, його футбол не можна назвати яскравим. Команда здебільшого грає у п'ять захисників (хоча останнім часом перейшла на четвірку), сідає в глухий автобус і доволі просто контратакує – однак яка різниця? Всього два місяці тому на контракті в клубі було лише 6 футболістів, а нині Минай йде на 12-й позиції, створивши кілька сенсацій і ставши дуже небезпечним суперником для усіх. Втім, зона вильоту все одно знаходиться поруч, тож з Ворсклою треба чіплятись за очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тамм (під питанням), В. Тілль – Ахмедзаде (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Бондаренко – Пердута, О. Тілль, Челядін, Якубу – Скляр, Кане – Степанюк

Минай: Кучер – Книш, Векляк, Лиховидько, Синьогуб – Петрусенко, Месхі – Вишневський, Хахльов, Байдал – Селезньов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Важко робити якісь прогнози, враховуючи нестабільність Ворскли й впертість Миная. Тим не менш, фаворитом залишається полтавська команда – у рідних стінах вона відвантажує не менше двох голів, в той час як закарпатці лише раз забили більше одного. Та і мотивація у полтавців шалена. Саме тому більш вірогідною здається перемога "зелено-білих".

Львів – Металіст 1925

Цікаво, чи буде в УПЛ бодай один сезон без кризи львівських клубів. У поточному сезоні особливо сильно штормить Львів, який залишається єдиною командою УПЛ без перемог – в активі "містян" дві нічиї та чотири поразки. Не у всіх матчах команда виглядала погано, але негативні результати змусили Анатолія Безсмертного піти у відставку. Замість нього прийшов Олег Дулуб, однак перший млинець у нього виявився глевким – його підопічні без особливих шансів згоріли Вересу.

Львову ще й дуже сильно не щастить. В таблиці очікуваних показників колектив награв майже на 11 очок (в реальності має тільки два), недозабивши 4,91 голів і пропустивши на 5,5 м'ячів більше, ніж заслуговував. Що і говорити, коли у дербі проти Руха "містяни" домінували, допустивши по власних воротах всього два удари – у підсумку вони програли через автогол. Рано чи пізно показники повинні підрівнятись. Можливо, це станеться вже сьогодні?

Втім, суперник у львів'ян непростий. Металіст 1925 – один із небагатьох представників вітчизняного чемпіонату, який намагається будувати свою гру не через вихід у контратаку з довгими закиданнями. Харків'яни стараються доходити до штрафного через володіння та комбінації, не відмовляючись від основних принципів гри навіть у поєдинках проти "грандів". Власне, проти лідерів дебютант УПЛ провів дуже хороші матчі, гідно програвши Динамо, тримаючи 0:0 з Шахтарем до 80-ї хвилини й поступившись СК Дніпро-1 внаслідок прикрого голу на останніх секундах – до нього супернику майже нічого не дозволяли.

Єдиним реальним провалом стала поразки від Ворскли. У всіх інших випадках Металіст 1925 подобався, однак для збереження прописки в УПЛ (і симпатій фанатів у місті) необхідно перемагати – а у "жовто-синіх", при всіх нюансах, 5 поразок у 7 турах, причому команда програла чотири рази поспіль. Матч проти Львова виглядає ідеальною можливістю для обриву серії.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дмитренко, Дерек, Пономар (Металіст 1925)

Дискваліфіковані: Ернест (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Металіст

Львів: Ільющенков – Бусько, Романчук, Махмутович, Якимець – Довгий, Чірьяк – Грисьо, Політило, Шина – Нич

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Шершень, Ткачук, Западня – Габелок – Савін, Голодюк, Криськів, Фабінью – Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Обом командам надзвичайно важливо зачепитись бодай за якісь очки. Металіст 1925 точно повинен забити бодай один м'яч, але і Львів у рідних стінах виглядає міцно – "містяни" або забивають, або награють на гол. Про щось більше говорити важко, адже ми ще не знаємо, що вибудовує Олег Дулуб.

Поки що Металіст 1925 виглядає сильнішим, тож ризикнемо поставити на перемогу гостей.

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