Зоря приймала Чорноморець в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Зоря була розлючена після поразки від Буде-Глімта у Лізі конференцій, тому Чорноморець потрапив під гарячу руку підопічних Скрипника.

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Футболісти луганського клубу домінували протягом усього поєдинку та відвантажили супернику три м'ячі без відповіді. Особливу увагу варто приділити третьому голу, під час якого Сайядманеш здійснив красивий сольний прохід з центру поля та влучно пробив.

Після 8-ми турів УПЛ Зоря розташувалась на 7-й сходинці, Чорноморець залишається у зоні вильоту – 14-те місце.

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