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Зоря – Будучность: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

11:05 98 Читать на русском
Зоря – Будучность: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи
Віктор Скрипник – керманич луганців / ФК Зоря

Луганська Зоря розпочала продаж квитків на поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чорногорської Будучності.

 

Зоря оголосила про старт продажу квитків на офіційному сайті клубу.

Чечер залишиться у Зорі

Найдорожча перепустка на матч Ліги Європи коштуватиме 100 грн. Найдешевший квиток можна придбати за 30 грн. Запорізька Славутич-Арена, де приймає суперників луганський клуб, вміщує 12 тисяч глядачів.

Матч проти Будучності відбудеться 1 серпня. Початок поєдинку о 19:00.

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Будучность Будучность Ліга Європи квитки на футбол Зоря - Будучность Зоря Зоря
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