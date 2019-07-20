Зоря – Будучность: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

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УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної СербіїЗбірна України — 10:39 1972
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Будучность: експрес-представлення суперника Зорі в Лізі Європи на чолі з тренером, який розгромно програвав УкраїніЛіга Європи — 10:00 802
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Люксембург не оскаржуватиме рішення у "справі Мораєса"Євро-2020 — 09:15 3143
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Фінал КАН-2019 Сенегал – Алжир: прикра поразка "левів" при справедливості чемпіонства "лисів пустелі" та нові рекордиСвіт — 02:53 2378