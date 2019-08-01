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Зоря – Будучность: поєдинок Ліги Європи відвідали більше 6 тисяч глядачів

22:26 575 Читать на русском
Зоря – Будучность: поєдинок Ліги Європи відвідали більше 6 тисяч глядачів
Зоря / сайт клубу

Зоря перемогла Будучность у матчі-відповіді 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи (1:0).

32’ Артем Громов
 
Нікола Джуріч 34’
Драско Бозовіч 35’
32’ Артем Громов
34’ Нікола Джуріч
35’ Драско Бозовіч

На поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Будучностю було присутньо 6158 глядачів, повідомляє лугаська команда у своєму Twitter.

Зоря у більшості впевнено перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

Нагадаємо, підопічні Віктора Скрипника проводять свої домашні матчі на Славутич-Арені, що у Запоріжжі. Стадіон може вмістити до 12 тисяч вболівальників.

Зоря – Будучность – відео гола

До слова, Зоря перемогла Будучность в обох матчах з загальним рахунком 4:1. Таким чином, луганці зіграють у наступному кваліфікацйному раунді Ліги Європи.

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Зоря Зоря Ліга Європи Будучность Будучность Зоря - Будучность
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