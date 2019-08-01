Зоря – Будучность: поєдинок Ліги Європи відвідали більше 6 тисяч глядачів

Зоря перемогла Будучность у матчі-відповіді 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи (1:0).

На поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Будучностю було присутньо 6158 глядачів, повідомляє лугаська команда у своєму Twitter.

Зоря у більшості впевнено перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

Нагадаємо, підопічні Віктора Скрипника проводять свої домашні матчі на Славутич-Арені, що у Запоріжжі. Стадіон може вмістити до 12 тисяч вболівальників.

Зоря – Будучность – відео гола

До слова, Зоря перемогла Будучность в обох матчах з загальним рахунком 4:1. Таким чином, луганці зіграють у наступному кваліфікацйному раунді Ліги Європи.