Зоря – Будучность: післяматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди над Будучностю у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Результатом ми дуже задоволені. Сьогодні рівно тиждень, як ми зіграли три матчі поспіль. Якби мені сказали, що ми виграємо 3 матчі, ще й без травм, я б під цими словами розписався. Ми задоволені тим, як пройшов перший тиждень.

Команда була дуже мотивована, як і суперник. У нас був важкий переліт в Полтаву після першого матчу в Чорногорії, а Будучность відпочивала. Грали на тлі втоми.

Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Погода хорошу роль зіграла, не було спеки. Головне, що виграли і пройшли далі, набрали очки для коефіцієнта української асоціації. Малою кров'ю обіграли суперника, який пристойно виглядав перші 15 хвилин і намагався створювати моменти.

Коли пішли вилучення, ми вже вигравали. Я вже бачу те, що хочу від хлопців, що очікую від них. Завжди хочеться поліпшень і обігравати по 8:0, але не завжди це трапляється, треба задовольнятися тим, що маємо.

Я б не сказав, що після вилучень ми слабше зіграли. У них стало на два гравці менше попереду, але залишилося стільки ж на своїй половині. Як грали 1 в 1, так і грали. У нас були моменти, ми тримали м'яч, але обігравати 6:0 не було завдання. Глобальне завдання – пройти далі, що ми і зробили.

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У перерві я не говорив, що ми просто повинні тримати м'яч. Так, публіка чекає голів, але це не хокей, коли після одного або двох вилучень ти маєш таку велику перевагу. Не було завдання форсувати, лізти і побиватися. Були б провокації з боку суперника і могло б все помінятися. Я хочу, щоб ми грали нахабно, завжди вперед, першим номером, але це не завжди виходить", – цитує Скрипника Тribuna.com.