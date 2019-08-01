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ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Зоря – Будучность: післяматчева прес-конференція Віктора Скрипника

22:00 1367 Читать на русском
Зоря – Будучность: післяматчева прес-конференція Віктора Скрипника
Віктор Скрипник / Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди над Будучностю у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

32’ Артем Громов
 
Нікола Джуріч 34’
Драско Бозовіч 35’
32’ Артем Громов
34’ Нікола Джуріч
35’ Драско Бозовіч

"Результатом ми дуже задоволені. Сьогодні рівно тиждень, як ми зіграли три матчі поспіль. Якби мені сказали, що ми виграємо 3 матчі, ще й без травм, я б під цими словами розписався. Ми задоволені тим, як пройшов перший тиждень.

Команда була дуже мотивована, як і суперник. У нас був важкий переліт в Полтаву після першого матчу в Чорногорії, а Будучность відпочивала. Грали на тлі втоми.

Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Погода хорошу роль зіграла, не було спеки. Головне, що виграли і пройшли далі, набрали очки для коефіцієнта української асоціації. Малою кров'ю обіграли суперника, який пристойно виглядав перші 15 хвилин і намагався створювати моменти.

Коли пішли вилучення, ми вже вигравали. Я вже бачу те, що хочу від хлопців, що очікую від них. Завжди хочеться поліпшень і обігравати по 8:0, але не завжди це трапляється, треба задовольнятися тим, що маємо.

Я б не сказав, що після вилучень ми слабше зіграли. У них стало на два гравці менше попереду, але залишилося стільки ж на своїй половині. Як грали 1 в 1, так і грали. У нас були моменти, ми тримали м'яч, але обігравати 6:0 не було завдання. Глобальне завдання – пройти далі, що ми і зробили.

Зоря у більшості впевнено перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

У перерві я не говорив, що ми просто повинні тримати м'яч. Так, публіка чекає голів, але це не хокей, коли після одного або двох вилучень ти маєш таку велику перевагу. Не було завдання форсувати, лізти і побиватися. Були б провокації з боку суперника і могло б все помінятися. Я хочу, щоб ми грали нахабно, завжди вперед, першим номером, але це не завжди виходить", – цитує Скрипника Тribuna.com.

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Зоря Зоря Ліга Європи Будучность Будучность Зоря - Будучность Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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