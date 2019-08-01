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ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Зоря – Будучность: післяматчева прес-конференція Брновіча

22:53 592 Читать на русском
Зоря – Будучность: післяматчева прес-конференція Брновіча
Бранко Брновіч / Фото ФК Зоря

Головний тренер Будучності Бранко Брновіч прокоментував поразку своєї команди у поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти Зорі.

32’ Артем Громов
 
Нікола Джуріч 34’
Драско Бозовіч 35’
32’ Артем Громов
34’ Нікола Джуріч
35’ Драско Бозовіч

"У першому матчі ми упустили нашу можливість перемогти. У матчі-відповіді в перші 30 хвилин ми показали хорошу гру, але потім відбулися пропущений гол і вилучення. Бажаю удачі Зорі в подальших стадіях Ліги Європи.

Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми помилилися на початку матчу, оскільки вибрали захисну тактику. 60 хвилин ми грали без двох гравців, тому не змогли реалізувати свої моменти.

Так, Зоря – краще за нас, але одна зустріч не відображує повністю результат. Перші 30 хвилин команда грала досить активно і створювала хороші моменти, але потім все змінилося буквально за кілька секунд", – цитує Брновіча Тribuna.com.

Зоря у більшості впевнено перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

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Зоря Зоря Ліга Європи Будучность Будучность Зоря - Будучность
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