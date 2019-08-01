Зоря – Будучность: післяматчева прес-конференція Брновіча

Головний тренер Будучності Бранко Брновіч прокоментував поразку своєї команди у поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти Зорі.

"У першому матчі ми упустили нашу можливість перемогти. У матчі-відповіді в перші 30 хвилин ми показали хорошу гру, але потім відбулися пропущений гол і вилучення. Бажаю удачі Зорі в подальших стадіях Ліги Європи.

Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми помилилися на початку матчу, оскільки вибрали захисну тактику. 60 хвилин ми грали без двох гравців, тому не змогли реалізувати свої моменти.

Так, Зоря – краще за нас, але одна зустріч не відображує повністю результат. Перші 30 хвилин команда грала досить активно і створювала хороші моменти, але потім все змінилося буквально за кілька секунд", – цитує Брновіча Тribuna.com.

Зоря у більшості впевнено перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи