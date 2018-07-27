Зоря – Брага: став відомий час початку матчу першого матчу 3 раунду кваліфікації ЛЄ

Стало відомо, о котрій годині відбудеться матч 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – Брага.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про час початку матчу 3 раунду кваліфікації ЛЄ проти Браги.

Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

Поєдинок відбудеться 9 серпня о 21:30. Команди зіграють у Запоріжжі на Славутич-Арені.

Матч-відповідь відбудеться 16 серпня в Португалії на Стад де Мунісіпал.

Зоря зустрінеться з Брагою у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи