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Зоря – Брага: став відомий час початку матчу першого матчу 3 раунду кваліфікації ЛЄ

17:31 79 Читать на русском
Зоря – Брага: став відомий час початку матчу першого матчу 3 раунду кваліфікації ЛЄ
Славутич-Арена / соцмережі

Стало відомо, о котрій годині відбудеться матч 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – Брага.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про час початку матчу 3 раунду кваліфікації ЛЄ проти Браги.

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Поєдинок відбудеться 9 серпня о 21:30. Команди зіграють у Запоріжжі на Славутич-Арені.

Матч-відповідь відбудеться 16 серпня в Португалії на Стад де Мунісіпал.

Зоря зустрінеться з Брагою у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи

Теги
Славутич-Арена Зоря Зоря Брага Брага Ліга Європи
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