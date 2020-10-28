"У поверхневому аналізі, який я зробив під час жеребкування, я сказав, що суперник, про якого мало говорять у Португалії, це дуже компетентна команда. У Зорі є сильні і слабкі сторони, як і у всіх команд світу.

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Ми добре вивчили суперника і будемо намагатися впоратися з труднощами, які можуть виникнути під час матчу. Аби перемогти, ми повинні зробити все можливе. Це наша головна мета.

Ми не хочемо змінювати стиль нашої гри. Знаємо, що Зоря – друга після Шахтаря в Україні за володінням м'ячем. Завтра один одному будуть протистояти дві дуже схожі команди. Тому гра обіцяє бути дуже цікавою.

Ніколас Гайтан готується до матчу. Є сумніви щодо Гільєрме і Вандерсона Галену. Завтра дізнаємося, чи зможуть вони зіграти", – цитує Карвальяла офіційний сайт Браги.

Нагадаємо, вже завтра, 29 жовтня, Зоря в рамках 2-го туру Ліги Європи на власному полі прийматиме португальську Брагу. Початок зустрічі о 19:55.

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