Головний тренер "зброярів" Карлуш Карвальял розповів про джерела інформації, якими послуговувався, коли готувався до матчу 2-го туру Ліги Європи проти "мужиків".

"Ми з Паулу друзі, але у мене не було можливості поговорити з ним про Зорю.

Зоря – Брага: передматчева прес-конфереція Карлуша Карвальяла

Насправді я не дзвонив йому, тому що в даний час є інструменти, які допомагають нам вивчати кожен матч суперника", – цитує Карвальяла видання O Jogo.

Нагадаємо, вже сьогодні, 29 жовтня, Зоря в рамках 2-го туру Ліги Європи на власному полі прийматиме португальську Брагу. Початок зустрічі о 19:55. У паралельному матчі групи G Лестер на виїзді зіграє з грецьким АЕКом.

Зоря – Брага: анонс матчу Ліги Європи