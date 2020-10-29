Зоря – Брага: наставник португальців зізнався, чи консультувався з Фонсекою щодо луганців
15:51 - Читать на русском
Головний тренер "зброярів" Карлуш Карвальял розповів про джерела інформації, якими послуговувався, коли готувався до матчу 2-го туру Ліги Європи проти "мужиків".
"Ми з Паулу друзі, але у мене не було можливості поговорити з ним про Зорю.
Зоря – Брага: передматчева прес-конфереція Карлуша Карвальяла
Насправді я не дзвонив йому, тому що в даний час є інструменти, які допомагають нам вивчати кожен матч суперника", – цитує Карвальяла видання O Jogo.
Нагадаємо, вже сьогодні, 29 жовтня, Зоря в рамках 2-го туру Ліги Європи на власному полі прийматиме португальську Брагу. Початок зустрічі о 19:55. У паралельному матчі групи G Лестер на виїзді зіграє з грецьким АЕКом.
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