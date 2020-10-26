Зоря Віктора Скрипника матиме додаткову підтримку на трибунах під час поєдинку з Брагою в другому турі ЛЄ.

Зоря отримала дозвіл від МОЗу на проведення поєдинку з глядачами, але при максимальній заповненості трибун на 15% від загальної місткості стадіону.

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Як повідомляє офіційний сайт "мужиків", клуб вже розпочав реалізацію квитків на першу домашню зустріч у поточному сезоні Ліги Європи, яка відбудеться на Славутич-Арені, що в Запоріжжі. При покупці квитків необхідно вказувати ім'я та прізвище, які повинні збігатися з документом, що засвідчує особу. При вході потрібно буде пройти температурний скринінг. Квитки коштуватимуть від 300 до 500 гривень в залежності від трибуни.

Нагадаємо, вже 29 жовтня Зоря зіграє з Брагою у другому турі групового етапу ЛЄ. Початок матчу о 19:55.

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