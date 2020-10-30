"Нам потрібно було проявити смирення, щоб зрозуміти, що доведеться грати нижче. Друга частина матчу була більш складною, тому що ми вигравали 2:0.

Зоря – Брага – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Зоря хотіла відзначитись вперше, тому поставила попереду багатьох людей. Ми не могли вибратися зі своєї частини поля та у нас були проблеми при переходах із оборони в атаку, але нам всім вдалося зберегти перемогу, що було найважливішим.

Лестер у наступному турі? Це не буде комфортна гра, адже це суперник, який демонструє хороші результати і концентрацію. Ми повинні дивитися на ці ігри з амбіціями і з бажанням набирати очки", – цитує Жуана Паулінью португальське видання Record.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та посідає останнє місце у турнірній таблиці групи G.

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