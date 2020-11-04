"Ми дуже серйозно готуємося до майбутньої гри у нас великі сподівання на неї, адже раніше ми не змогли набрати потрібних нам очок у попередніх матчах. Але сподіваємося завтра все поміняти в інший, позитивний для нас бік. Ми розібрали останні всі наші ігри, зробили скрупульозний аналіз. Сподіваємося завтра показати те, що ми зробили висновки з минулих ігор.

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У АЕКа є свої нюанси в тактичній побудові, командна гра, часто переходять з оборони в атаку, вони трохи відрізнятися за принципом гри від тих суперників, з якими ми вже грали.

Ми від своєї гри відходити не будемо, у нас є своя філософія, якої ми повинні дотримуватися, незважаючи на суперника і обставини, в яких ми перебуваємо. Я вважаю, наша команда може прогресувати швидше, якщо буде дотримуватися тієї, стабільної гри. Завжди націлені на свою гру і на свої принципи", – цитує Вернидуба сайт Зорі.

Нагадаємо, вже 5 жовтня у Запоріжжі відбудеться матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК, початок о 22:00. Поки луганці перебувають на останній сходинці групи G без залікових балів.

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