Головний тренер Зорі Віктор Скрипник намагається не опускати руки після розгрому своїх підопічних у матчі проти АЕКа (1:4).

"Заслужено програли. Знову пропустили швидкий гол, не змогли грамотно зіграти у своєму штрафному майданчику. Було помітно, що майстерність суперника набагато вища.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

На жаль, зараз здобуваємо лише негативний досвід. Важкий момент переживаємо, але сподіваємось вийти з цієї ситуації з честю. На нас очікує вже за три дні дуже важливий матч УПЛ проти Ворскли.

Ми сподівались, що зможемо виправити минулі помилки, але маємо, що маємо. Ми дуже злі, але намагаємось не опускати рук", – заявив Скрипник в ефірі ТК Футбол.

Після трьох турів групового етапу ЛЄ Зоря без залікових балів залишається останньою у квартеті G.

Зоря вдома розгромно програла АЕКу та майже втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи