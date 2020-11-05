"Ми перші два матчі програли, тому інших варіантів у нас немає – тільки перемога. І ніяк інакше. Всі стараються, ми контролюємо гру протягом довгого часу.

Зоря – АЕК: анонс матчу Ліги Європи

Суперник закривається, у нас менше шансів знайти момент. Будемо намагатися виправляти це, знаходити моменти і забивати голи. Швидкий гол – завжди добре. Головне бажання. Якщо воно буде, тоді все буде нормально", – поділився Луньов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Зоря зустрінеться з АЕКом вже сьогодні, 5 листопада, початок о 22:00. Обидві команди є аутсайдерами групи G, не набравши жодного очка за 2 тури.

Зоря – Брага: шедевр екс-партнера Мессі приніс гостям історичний тріумф, шалений гол як солодка вітамінка для Скрипника