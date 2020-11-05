"Я вважаю, що ми агресивно граємо і не даємо супернику спокійно працювати з м'ячем. Граємо не так як всі, ромбом, це теж свого роду наша сильна якість. І протягом довгого часу в грі контролюємо м'яч.

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Ми начебто спокійно граємо, але реалізація в Лізі Європи кульгає. З тим же Лестером був момент, ми не забили. Із Брагою теж було багато моментів, але не забили. АЕКу, думаю, будемо забивати з перших кроків, реалізовувати", – поділився Кочергін у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Зоря зустрінеться з АЕКом вже сьогодні, 5 листопада, початок о 22:00. Обидві команди є аутсайдерами групи G, не набравши жодного очка за 2 тури.

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