Найкращим гравцем Зорі в матчі проти АЕКа (1:4) за даними InStat став хавбек Владислав Кочергін. Він набрав за індексом InStat 304 бали, повідомляє Tribuna. У цій зустрічі 24-річний футболіст забив єдиний гол луганців.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Також серед найкращих у складі команди Віктора Скрипника опинилися Владлен Юрченко (256 балів) і Віталій Вернидуб (247). Найгірший гравець Зорі – Олександр Гладкий (179), він вийшов на заміну, зігравши 34 хвилини.

Найкращий гравець матчу – Марко Лівая з АЕКа, у нього 398 балів. Також в складі грецької команди Дмитро Чигринський набрав 293 бали, Євген Шахов – 265.

Нагадаємо, греки без проблем обіграли Зорю, відправивши у ворота луганців 4 м'ячі і пропустивши лише один. Після трьох турів групового етапу ЛЄ Зоря без залікових балів залишається останньою у квартеті G, АЕК розташувався на третій сходинці з трьома очками.

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