"Ми діяли потужно, швидко і енергійно. Звичайно, всі розуміли, що просто не буде. Шахтар мріяв виправитися за поразку на своєму полі. Але ми сьогодні грали здорово з першої до останньої хвилини. Можемо бути задоволені собою.

Борусія М – Шахтар 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ми не пропустили, і це говорить про те, що вся команда працювала в поті чола. Шахтар майже нічого не створив біля наших воріт. Ми зберігали концентрацію до самого кінця, і це дуже здорово, тому що в останніх матчах ми часто пропускали в кінцівці. Загалом, все чудово!

Поки що ми нічого не досягли. Так, позиція у нас хороша, але потрібно довершити розпочате. Попереду два важких матчі проти грандів європейського футболу, але ми чекаємо їх з нетерпінням і хочемо продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів", – цитує Зоммера офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, Борусія М лідирує у квартеті В з вісьмома очками. Шахтар після 4-х турів Ліги чемпіонів набрав лише чотири пункти. Вже 1-го грудня "гірники" зіграють з Реалом вдома, а 9-го – з Інтером на виїзді.

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