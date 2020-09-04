Голкіпер збірної Швейцарії Ян Зоммер взяв на себе відповідальність за перший пропущений гол у матчі проти збірної України і запевнив, що вже у наступному матчі його команда значно додасть.

"Безумовно, я незадоволений поразкою, але вважаю, що ми продемонстрували хорошу гру. В першій половині наша збірна виглядала краще за суперника, демонструючи при цьому відмінний темп та пресинг.

Україна – Швейцарія – 2:1 – відео шедеврів Ярмоленка і Зінченка та вбивчої гармати Сеферовіча

Чого забракло для перемоги? Ми без особливих проблем доходили до останньої третини поля та добре діяли в обороні – напевне, бракувало дальніх ударів. Команда зібралася вперше за останній час, тому, вважаю, що в подальшому Швейцарія буде виглядати краще. Звісно, це не виправдання, адже ми грали проти хорошої команди, а наші гравці були дещо втомленими. Мабуть, десь забракло і свіжості.

Гол Зінченка? Якщо він дійсно задумав такий удар, то це йому вдалося блискуче. Класний гол. Що стосується першого гола, то у 99% зі 100% я б забрав цей м’яч. Той гол – моя помилка, я зобов’язаний був зіграти краще. Після цього нам стало значно важче", – сказав Зоммер на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, збірна Швейцарії поступилась "синьо-жовтим" у першому матчі Ліги націй (1:2) і опустилась на останню сходинку турнірної таблиці у своїй групі.

Україна красиво переграла Швейцарію у дебютному матчі в еліті Ліги націй – дебютанти віддали гольові паси